Профессиональный ремонт автоматики. Came,Nice,Faac,Doorhan,Marantec,Hormann Москва и Московская область.
Цены на ремонт варьируются в зависимости от сложности конструкции.
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Smart House выполняет ремонт известных европейских производителей, среди которых:
В компании работают сертифицированные специалисты, прошедшие комплексное обучение и стажировку по специальности.
Если вы хотите усовершенствовать конструкцию и сделать ее более комфортной в эксплуатации, мы предлагаем установку автоматики. В работе мы используем продукцию только проверенных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке надежностью и функциональностью. Наши мастера выполнят установку модулей от:
Если вы только ищете подрядчика на монтаж автоматической системы, в компании Smart House можно заказать установку под ключ по цене, обоснованной детальной калькуляцией.
Любое оборудование в ходе работы должны сохранять свою геометрию, а створки плотно прилегать. Чтобы избежать перекоса конструкции, важно:
Компания работает на рынке с 2007 года и за это время установила сотни воротных конструкций. Мы ориентированы на долгосрочную работу с клиентом, отвечаем за качество выполнения каждого объекта будь то ремонт или сервисное обслуживание. После работ мы держим свои обязательства и предлагаем нашему заказчику договор на обслуживание ворот.
Требуется ремонт ворот, консультация по эксплуатации или комплексная диагностика? Со всеми этими вопросами можно обратиться к нашим мастерам.
В перечень услуг входят:
Кроме ремонта , наши мастера смогут установить любые дополнительные аксессуары. По заказу клиента мы проводим монтаж антивандальных коробов, сигнальных ламп, антенн, датчиков безопасности, кнопочных постов, GSM-модулей, выполняем замену или ремонт плат управления.
Диагностика и профессиональный ремонт предполагает комплексный подход. Чтобы оперативно справиться с любой проблемой, наши мастера оснащены сварочным оборудованием, слесарным инструментом, специальным программным обеспечением. В их арсенале большой запас наиболее значимых комплектующих.
Обращайтесь к нам, если вы заметили:
Ремонт автоматических систем – специализация нашей компании. Обращаясь к нам за помощью, вы получаете следующие преимущества:
Компания присутствует на рынке более 13 лет. Мы гордимся, что своим честным трудом и обязательствами мы завоевали репутацию надежного и добросовестного партнера. С нами вы можете быть спокойны за ваше оборудование.