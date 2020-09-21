Профессиональный ремонт  автоматики. Came,Nice,Faac,Doorhan,Marantec,Hormann Москва и Московская область.

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    Работы под ключ. Официальная гарантия. Москва и Московская область.

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      Выезд и диагностика:
      В пределах МКАД - 1500 руб.
      В пределах Московского Малого Кольца (ММК или А-107) - 2000 руб.
      За пределы ММК - 2000 руб. + 30 руб./км.
      Автоматические ворота – повсеместно принятый стандарт раздвижных конструкций. Оборудование широко используется владельцами частных домов и организаций. Чтобы предупредить износ функциональных частей и преждевременную поломку, необходимо своевременно проводить профессиональное Т.О. Европейский сервис автоматических конструкций в Москве и Московской области предлагает нашей компанией. Мы имеем огромный опыт в сопровождении систем различной сложности, решаем все проблемы оперативно, качественно и недорого.
      Стоимость ремонта
      Стоимость ремонта
      Наша компания самая динамичная среди всех

      Цены на ремонт варьируются в зависимости от сложности конструкции.

      • Стоимость выездной диагностики составляет 1500 рублей.
      • Типовой ремонт варьируется в пределах от 3000 до 6000 рублей.
      • Сервисное обслуживание и ремонт в промышленном секторе от 5000 до 15000.

      Более подробно вы можете ознакомиться в прайсе.

      Наши успехи
      2000

      довольных клиентов

      158

      успешных заказов

      6500

      средний чек, руб

      Наши услуги
      С какими производителями мы работаем

      Smart House выполняет ремонт известных европейских производителей, среди которых:

      • Alutech;
      • CAME;
      • Doorhan;
      • FAAC;
      • Hormann;
      • NICE;
      • Marantec и другие

      В компании работают сертифицированные специалисты, прошедшие комплексное обучение и стажировку по специальности.
      Если вы хотите усовершенствовать конструкцию и сделать ее более комфортной в эксплуатации, мы предлагаем установку автоматики. В работе мы используем продукцию только проверенных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке надежностью и функциональностью. Наши мастера выполнят установку модулей от:

      • An-Motors;
      • Beninca;
      • BFT;
      • Came;
      • FAAC;
      • Nice;
      • NordMotors.
      Производим ремонт в следующих городах
      • Мытищи
      • Королёв
      • Пушкино
      • Красногорск
      • Одинцово
      • Троицк
      • Долгопрудный
      • Балашиха
      • Люберцы
      • Видное
      • Домодедово
      • Ивантеевка
      • Подольск
      • Химки
      • Щёлково
      • Электросталь
      • Раменское
      • Реутов
      • Москва
        и так далее
      Установка ворот: цена услуг под ключ

      Если вы только ищете подрядчика на монтаж автоматической системы, в компании Smart House можно заказать установку под ключ по цене, обоснованной детальной калькуляцией.

      Любое оборудование в ходе работы должны сохранять свою геометрию, а створки плотно прилегать. Чтобы избежать перекоса конструкции, важно:

      • рассчитать силовую нагрузку на опорные модули;
      • выставить воротное полотно по уровню.

      Компания работает на рынке с 2007 года и за это время установила сотни воротных конструкций. Мы ориентированы на долгосрочную работу с клиентом, отвечаем за качество выполнения каждого объекта будь то ремонт или сервисное обслуживание. После работ мы держим свои обязательства и предлагаем нашему заказчику договор на обслуживание ворот.

      Ремонт ворот : спектр услуг

      Требуется ремонт ворот, консультация по эксплуатации или комплексная диагностика? Со всеми этими вопросами можно обратиться к нашим мастерам.

      В перечень услуг входят:

      • диагностика механики и электроники;
      • регулировка (rieghulirovka_siektsionnykh_vorot) функциональных механизмов;
      • ремонт или замена дефектных модулей;
      • перенастройка блока управления;
      • перепрограммирование конструкции;
      • профилактическое обслуживание двигателей, редукторов, цепных передач;
      • ревизия и чистка датчиков, фотоэлементов.

      Кроме ремонта , наши мастера смогут установить любые дополнительные аксессуары. По заказу клиента мы проводим монтаж антивандальных коробов, сигнальных ламп, антенн, датчиков безопасности, кнопочных постов, GSM-модулей, выполняем замену или ремонт плат управления.

      Когда нужно вызывать специалиста для устранения неисправности?

      Диагностика и профессиональный ремонт предполагает комплексный подход. Чтобы оперативно справиться с любой проблемой, наши мастера оснащены сварочным оборудованием, слесарным инструментом, специальным программным обеспечением. В их арсенале большой запас наиболее значимых комплектующих.

      Обращайтесь к нам, если вы заметили:

      • посторонний шум во время движения створок;
      • заклинивание или обратный ход полотна;
      • блокировку привода;
      • повреждение или деформацию направляющих;
      • нарушения в работе редуктора, вала, барабана;
      • деформации и перекос металлической конструкции;
      • нарушения в работе датчиков;
      • программный сбой;
      • отсутствие электрического питания;
      • непредсказуемый старт или остановку автоматики;
      • отсутствие реакции на команды от пульта управления.
      Этапы сотрудничества
      • Чтобы заказать ремонт в Москве, достаточно связаться с нами по телефону или через онлайн-форму.
      • После оформления заявки менеджер свяжется с вами и уточнит время приезда.
      • Мастер со всем необходимым оборудованием выезжает по указанному адресу.
      • Проводится диагностика системы.
      • Составляется объем работ, уточняется список запасных деталей, калькулируется смета.
      • Смета согласовывается с заказчиком, при необходимости корректируется.
      • Мастер выполняет ремонт и замену дефектных модулей.
      • Инженер проверяет функциональность системы, выполняет регулировку.
      • Клиент принимает результаты, подписывает акт выполненных работ.
      • Выполняется окончательный расчет.
      • Специалист предоставляет гарантию (на мелкий ремонт – 2 недели, на новые комплектующие – 12 месяцев).
      Преимущества сотрудничества с нами

      Ремонт автоматических систем – специализация нашей компании. Обращаясь к нам за помощью, вы получаете следующие преимущества:

      • оперативное выполнение заявки (мастер выезжает на объект в день обращения);
      • детальная калькуляция сметы с возможностью ее коррекции;
      • гарантия на выполненные работы и установленные новые запчасти;
      • высокая квалификация мастеров;
      • техническая поддержка и консультации вне зависимости от давности выполненных работ;
      • сотрудничество на официальной основе, все необходимые отчетные документы;
      • качественные запчасти от известных производителей;
      • комплексный ремонт и настройка «под ключ»;
      • широкий спектр обслуживаемых марок конструкций;
      • наличие собственного склада запчастей, что существенно ускоряет ремонт;
      • доступная ценовая политика на ремонт и запчасти.

      Компания присутствует на рынке более 13 лет. Мы гордимся, что своим честным трудом и обязательствами мы завоевали репутацию надежного и добросовестного партнера. С нами вы можете быть спокойны за ваше оборудование.

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