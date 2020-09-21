Установка ворот: цена услуг под ключ

Если вы только ищете подрядчика на монтаж автоматической системы, в компании Smart House можно заказать установку под ключ по цене, обоснованной детальной калькуляцией.



Любое оборудование в ходе работы должны сохранять свою геометрию, а створки плотно прилегать. Чтобы избежать перекоса конструкции, важно:



рассчитать силовую нагрузку на опорные модули;



выставить воротное полотно по уровню.



Компания работает на рынке с 2007 года и за это время установила сотни воротных конструкций. Мы ориентированы на долгосрочную работу с клиентом, отвечаем за качество выполнения каждого объекта будь то ремонт или сервисное обслуживание. После работ мы держим свои обязательства и предлагаем нашему заказчику договор на обслуживание ворот.